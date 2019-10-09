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14:13

Матвиенко выступает за оснащение магазинов лупами для чтения состава продуктов

фото ЗакС политика Матвиенко выступает за оснащение магазинов лупами для чтения состава продуктов

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила главу Роспотребнадзора Анну Попову разобраться с такой проблемой, как мелкий шрифт на этикетках разнообразных товаров - порой нарочито мелкий, особенно когда дело касается состава продукции. Пока предложение третьего человека в государстве состоит в том, чтобы в помещениях магазинов в обязательном порядке потребителю предоставлялись "крупные лупы с большим разрешением".

"Очки не помогают, нужна лупа с очень большим разрешением. Приходит бабушка в магазин - пожилой человек, «кота в мешке» покупает. Зачем тогда вообще пишут, если это невозможно прочитать. <...> Действительно, невозможно даже с лупой иногда прочесть то, что там пишут, а для чего тогда пишут? Обманывают людей", - посетовала Матвиенко, которую цитирует информагентство "Москва".

Использование в этих целях смартфонов не станет, с ее точки зрения, решением проблемы, поскольку грамотно обращаться с ними в состоянии далеко не все пенсионеры.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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14:42    
Точно. Это будут специальные сертифицированные (за)лупы, которые можно будет купить за большие деньги у одного поставщика, который случайно приходится родственником старого знакомого Матвиенко.
Не проще ли сделать размер шрифта побольше?

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