Матвиенко выступает за оснащение магазинов лупами для чтения состава продуктов

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила главу Роспотребнадзора Анну Попову разобраться с такой проблемой, как мелкий шрифт на этикетках разнообразных товаров - порой нарочито мелкий, особенно когда дело касается состава продукции. Пока предложение третьего человека в государстве состоит в том, чтобы в помещениях магазинов в обязательном порядке потребителю предоставлялись "крупные лупы с большим разрешением".

"Очки не помогают, нужна лупа с очень большим разрешением. Приходит бабушка в магазин - пожилой человек, «кота в мешке» покупает. Зачем тогда вообще пишут, если это невозможно прочитать. <...> Действительно, невозможно даже с лупой иногда прочесть то, что там пишут, а для чего тогда пишут? Обманывают людей", - посетовала Матвиенко, которую цитирует информагентство "Москва".

Использование в этих целях смартфонов не станет, с ее точки зрения, решением проблемы, поскольку грамотно обращаться с ними в состоянии далеко не все пенсионеры.

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