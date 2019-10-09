Макаров: У меня каждый день квесты в Законодательном собрании

Спикер петербургского Законодательного собрания Вячеслав Макаров во время брифинга 9 октября ответил на вопрос, как часто он посещает “квеструмы”.

- У меня каждый день квесты в Законодательном собрании. И если бы я не занимался активно спортом, все бы эти квесты повлияли на меня, - ответил председатель регионального парламента.

Он также сообщил, что ни в какие игровые комнаты не ходит.

Напомним, ЗакС принял в первом чтении инициативу единороссов Дениса Четырбока и Александра Ходоска о запрете посещения “квестов” детям младше 14 лет. Также депутаты утвердили бывшего главу комитета по физической культуре и спорту Юрия Авдеева председателем парламентской комиссии по образованию, культуре и науке.

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