Пранкера Вольнова, глумившегося над пожаром в "Зимней вишне", обвинили в публичных призывах к терроризму

Пранкеру из Украины Никите Кувикову, более известному под псевдонимом "Евгений Вольнов", Следственный комитет РФ предъявил новое обвинение - публичные призывы к терроризму (ст. 205.2 УК), передает "Интерфакс".

Следком настаивает, чтобы Басманный суд Москвы заочно арестовал шутника.

Ранее в отношении Кувикова было возбуждено уголовное дело о возбуждении ненависти и вражды (ч. 1 ст. 282 УК). Наказание по этой статье предусматривает штраф в размере от 300 до 500 тысяч рублей либо от двух до пяти лет колонии. Позднее Вольнов был объявлен в международный розыск, однако Украина отказалась выдавать его РФ.

Во время разговора с журналистами пранкер заявил, что ему "плевать с высокой колокольни" на российские законы и решения СК.

"Телефонный хулиган" выложил на своем YouTube-канале запись разговора с работниками кемеровского морга, в разговоре с которыми он, представившись сотрудником МЧС, сообщал, что в ближайшее время из горящего ТЦ "Зимняя вишня" привезут "еще 300 тел".

Во время пожара в комплексе, по официальным данным, погибли 64 человека, из которых 41 - ребёнок.