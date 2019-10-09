Шнуров спародировал отдых Путина

Музыкант Сергей Шнуров, время от времени склонный к стихотворным памфлетам на тему внутренней российской политики, поделился с читателями своего Instagram новинкой. Сочинение пока не стало песней и осталось в виде текста, который сопровожден изображением автора, задумчиво стоящего с удочкой у некоей акватории. В первой же строфе текст отсылает к недавно прошедшему дню рождения президента Владимира Путина, который справил его на природе. Творение фронтмена группы "Ленинград" лишено ненормативной лексики, что является сравнительной редкостью. Местонахождение эпатажного музыканта не называется.

"Осень. Как же хорошо! Рыба, утки под прицелом. Шойгу в кадр не вошёл, с ним десяток офицеров, Повар, съемочная группа, ФСО в канаве дышит. Тише! Не кричите в рупор! Дайте насладится тишью" — Сергей Шнуров

Произведение заканчивается выводом о прелестях нахождения на свежем воздухе в одиночестве.

Напомним, что свое 67-летие Путин отпраздновал в сибирской тайге. Компанию ему в республике Тыва составил министр обороны Сергей Шойгу. Вместе они собирали грибы и фотографировались.