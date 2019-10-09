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15:06

Петербургский омбудсмен Шишлов выступил на суде по разгону Первомайского шествия

фото ЗакС политика Петербургский омбудсмен Шишлов выступил на суде по разгону Первомайского шествия

Уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов присутствовал 9 октября на заседании Смольнинского районного суда по иску «яблочников» к МВД и комитету по вопросам законности, правопорядка и безопасности из-за разгона общедемократической колонны на шествии 1 мая. Шишлов, участвуя в деле как заинтересованное лицо, попросил суд дать ему слово, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру.

Против его выступления высказался представитель комитета. Он заявил, что омбудсмена могут захотеть заслушать новые соответчики (управление МВД по Приморскому району Петербурга), поэтому выступление Шишлова на текущем заседании «бессмысленно». Также представитель ведомства считает, что у Шишлова нет полномочий быть привлеченным по этому делу заинтересованным лицом. Судья Татьяна Чистякова заявила, что суд имеет право привлечь омбудсмена как заинтересованное лицо, а новые ответчики смогут подать ходатайство, чтобы ещё раз заслушать выступление Шишлова.

В своей речи уполномоченный сообщил, что в других судах уже доказано перекрытие Невского проспекта правоохранителям органами, которые мешали проходу шествия. Фактическое прекращение шествия произошло не из-за решения его организаторов, уточнил Шишлов. Он добавил, что окончание мероприятия состоялось с нарушением требований действующего законодательства. По мнению омбудсмена, незаконны действия и бездействия комитета по вопросам законности и МВД России по прекращению шествия.

- Я хорошо понимаю, как сложно вынести судебное решение, признающее ошибки должностных лиц и государственных органов, совершенные ими нарушения прав граждан. Даже если эти нарушения подтверждены видеофиксацией, свидетельскими показаниями или судебными решениями в отношении конкретных лиц. <...> Но если мы хотим жить в правовом государстве, где Конституция - это обязательный для исполнения документ прямого действия, <...> то вынесение правосудных решений в таких сложных ситуациях является особенно важным, - заявил Шишлов. 

Первомайское шествие демократов должно было начаться у БКЗ «Октябрьский» и закончиться на площади Ленина. Но его участникам удалось дойти только до пересечения Невского проспекта с улицей Маяковского, где колонна остановилась и требовала освободить нескольких своих представителей, которых полиция задержала по ходу шествия.

После остановки последовали массовые задержания. В автозаки попали не менее 50 человек, в том числе глава штаба Алексея Навального в Петербурге Александр Шуршев, на которого полицейский прыгнул со спины, пока тот, будучи одним из заявителей акции, вел переговоры с офицером МВД. Позже сотруднику штаба Навального назначили 10 суток административного ареста.

София Саттарова


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