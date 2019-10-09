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15:29

Цыпляев заочно указал Макарову на его место

фото ЗакС политика Цыпляев заочно указал Макарову на его место

Ситуацию с уходом Максима Резника с поста руководителя парламентской комиссии по культуре и заменой его на Юрия Авдеева прокомментировал политик, бывший полпред в Петербурге Сергей Цыпляев. Ему кажется странным, что назначению предшествовала разгромная критика в адрес Резника со стороны спикера Вячеслава Макарова, которую Резник воспринял как ультиматум.

По его наблюдениям, сейчас городской парламент больше всего напоминает некую фабрику, где есть главный человек, есть начальники цехов, от которых зависит практически все. Между тем, напомнил эксперт, Законодательное собрание - это прежде всего коллегиальный орган, и ни у кого личной власти в нем быть не может.

"Председатель коллегиального органа - это не более, чем организатор дискуссии. У него нет ничего, кроме одного голоса, и неважно, кем он себя мнит. Важно то, как мы это будем понимать, а мы должны понимать это правильно и четко указывать тени свое место, это никакой не лидер нации, не лидер города и не лидер какого-то органа", - заметил Цыпляев в эфире "Эха Петербурга".

Во-многом, как ему кажется, некоему культу личности спикера способствует и чрезмерная фиксация на его персоне и некоторых медиа, в том числе оппозиционно настроенных.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

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17:11    
Макаров - думает, говорит и действует, как политрук и полковник! А отставных политруков и полковников не бывает...

17:09    
Макаров - думает, говорит и действует, как политрук и полковник!!! А отставных политруков и полковников не  бывает...

16:36    
16:00 Вы уверены, что Макаров "убрал" Резника с должности, а не Резник ушёл с должности по собственному желанию? Или вы, как и Цепляев, создаете в своей голове мифическую модель петербургского Законодательного Собрания, а затем важно надувая щёки рассказываете всем как в ЗакСе всё происходит и как должно быть?

16:00    
Цыпляев-это прозападно-либеральная шавка из ельцинской своры мерзких собак, потому его мнение никчемно! Макарову спасибо, что он  убрал русофоба Резника с должности, причастной к культуре Питера!

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