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15:47

Росгидромет возглавил новый руководитель

фото ЗакС политика Росгидромет возглавил новый руководитель

До последнего времени работавший заместителем главы Росгидромета Игорь Шумаков возглавил эту службу после отставки Максима Яковенко, проработавшего на его новой позиции два последних года. Соответствующее распоряжение отдал премьер-министр Дмитрий Медведев, о чем его пресс-служба сообщила "Интерфаксу".

Ранее СМИ писали, ссылаясь на свои источники в верхних эшелонах власти, о том, что Яковенко "убрали" после резкой критики со стороны президента Владимира Путина. Говорилось о том, что якобы президент был сильно недоволен тем качеством работ, которым ознаменовалась ликвидация последствий наводнений на Дальнем Востоке в нынешнем году.

Несмотря на это, официально подали увольнение экс-главы Росгидромета как решение, принятое добровольно и самостоятельно.

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18:51    
ЭТОТ ХМЫРЬ тоже будет врать про погоду

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