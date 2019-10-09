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Муниципал

16:27

В "Литейном округе" состоялось еще одно первое заседание муниципального совета

фото ЗакС политика В "Литейном округе" состоялось еще одно первое заседание муниципального совета

Муниципальный совет "Литейного округа" 9 октября провел заседание по инициативе главы V созыва, единоросса Павла Дайняка.

На заседание пришли только восемь из двадцати депутатов. Фракция "Яблока" в полном составе бойкотировали собрание.

Не собрав кворума, Дайняк закрыл заседание и объявил начало встречи с жителями, пришедшими послушать муниципальных депутатов. Всего в зале совета собралось около 40 жителей, в основном пенсионеров. Также на заседание пришли депутаты ЗакСа от "Единой России" Мария Щербакова и Сергей Соловьев.

Напомним, 30 сентября уже состоялось одно первое заседание совета, инициированное депутатами от "Яблока". На него пришли 11 "яблочников" и одна самовыдвиженка. Депутаты выбрали главой округа Арсения Афиногенова. 

Дайняк легитимность результатов выборов главы не признал, так как, по его словам, инициировать заседание должен был он. Представители "Яблока" в свою очередь утверждают, что единоросс не уложился в двадцатидневный срок со дня подведения итогов голосования, за который надо было собрать первый созыв.

На оба первых заседания пришла только один депутат - Марияна Сорокина, представляющая инициативу "Центральный район за комфортную среду обитания".

Сергей Еремеев


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