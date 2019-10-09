Навальный поговорил с Фрэнсисом Фукуямой о России и постсоветском человеке

К 60-летию со дня рождения политика Бориса Немцова проходит форум его памяти, на котором за одним столом в рамках открытого диалога встретились политик Алексей Навальный и знаменитый американский политолог и философ японского происхождения Фрэнсис Фукуяма. Трансляцию беседы, произошедшей в Варшаве, провел канал "Настоящее время".

В числе прочего, визави обсудили то, как они видят феномен так называемого постсоветского человека и чем он в сущности является. Об этом говорил главным образом Навальный, заметивший, что речь в данном случае идет о тоске по воображаемому Советскому Союзу, никогда не существовавшему в действительности.

"Эта штука основана на ностальгии и требовании публичного уважения. Модель очень простая: в мире есть две страны, Россия и США, и все происходящее в мире построено на этом противодействии. Все остальные страны, особенно европейские, не являются настоящими, поскольку мы их защитили от фашистов", - представил свое видение политик, назвав его ошибочным.

Говоря о России, Фукуяма с горечью констатировал, что это - авторитарная и коррумпированная страна и что пытаться попасть сейчас в чиновники никому из молодых людей он не советует: они лишь запятнают этим свою репутацию.

"В России демократическая практика просто не существует. Возможно, есть какое-то количество технократов, работающих в государственных органах. Возможно, они могут принимать какие-то хорошие решения, и это поможет им приготовиться к переходу власти, но, думаю, это не вопрос для большинства", - рассудил ученый.

67-летний профессор Фрэнсис Фукуяма - автор таких культурологических и политологических трудов, как "Конец истории и последний человек", "Великий разрыв" и "Наше постчеловеческое будущее: последствия биотехнологической революции".