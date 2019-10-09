Назван российский город, жители которого чаще всего матерятся в интернете

Digital-агентство "Интериум" провело оригинальное исследование, посвященное географии использования ненормативной лексики. В течение первой недели октября специалисты мониторили использование различными российскими юзерами слов с четырьмя бранными корнями. На результаты ссылается "Псковская лента новостей".

В общем "зачете" с огромным отрывом от преследователей (более чем десятикратным) победил город Дно Псковской области. В первую десятку из крупных городов попали Краснодар, Москва, Петербург, Владивосток и Калининград.

Чище всех речь, согласно исследованию, у жителей республик Северного Кавказа.

Эксперты допускают, что столь внушительная победа города Дно, скорее всего, связана с тем, что как место своего рождения юзеры социальных сетей и мессенджеров указывают его в шутку. Поэтому, возможно, победил все же Краснодар.