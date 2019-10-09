Суд не стал восстанавливать на службе полицейского, задерживавшего Ивана Голунова

Московский городской суд отказался удовлетворять иск бывшего сотрудника УВД по ЗАО Романа Феофанова, пытавшегося восстановиться на службе после увольнения из-за дела журналиста Ивана Голунова. Информация присутствует в картотеке дел на сайте суда.

Оперуполномоченный сержант Феофанов - один из полицейских, задерживавших Голунова. После того, как журналист был освобожден от уголовного преследования, его и еще нескольких правоохранителей упразднили.

Помимо Феофанова увольнение обжалует оперуполномоченный Максим Уметбаев и начальник отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УВД по ЗАО Андрей Щиров. Их иски ожидают рассмотрения.

Напомним, журналиста задержали в начале июня по подозрению в попытке сбыта наркотиков: при обыске полицейские достали из его рюкзака пакетики с порошкообразным веществом. Сначала Голунову отказывали в проведении необходимых экспертиз, затем, когда их наконец провели, следов употребления журналистом запрещенных веществ выявлено не было. Следствие установило, что наркотики ему подкинули при задержании.

На фоне возмущения общественности и пикетов в поддержку Голунова с корреспондента сняли обвинения. Спустя пару дней президент Владимир Путин уволил начальника УВД по ЗАО Москвы Андрея Пучкова и начальника управления по контролю за оборотом наркотиков Юрия Девяткина. Затем уволили четырех сотрудников полиции ЗАО Москвы, был наказан глава пресс-службы московской полиции Юрий Титов – за публикацию фотографий, выданных за снимки из квартиры Голунова. По некоторым данным, на уволенных сотрудников завели уголовное дело.