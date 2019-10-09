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18:47

Суд не стал восстанавливать на службе полицейского, задерживавшего Ивана Голунова

фото ЗакС политика Суд не стал восстанавливать на службе полицейского, задерживавшего Ивана Голунова

Московский городской суд отказался удовлетворять иск бывшего сотрудника УВД по ЗАО Романа Феофанова, пытавшегося восстановиться на службе после увольнения из-за дела журналиста Ивана Голунова. Информация присутствует в картотеке дел на сайте суда.

Оперуполномоченный сержант Феофанов - один из полицейских, задерживавших Голунова. После того, как журналист был освобожден от уголовного преследования, его и еще нескольких правоохранителей упразднили.

Помимо Феофанова увольнение обжалует оперуполномоченный Максим Уметбаев и начальник отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УВД по ЗАО Андрей Щиров. Их иски ожидают рассмотрения.

Напомним, журналиста задержали в начале июня по подозрению в попытке сбыта наркотиков: при обыске полицейские достали из его рюкзака пакетики с порошкообразным веществом. Сначала Голунову отказывали в проведении необходимых экспертиз, затем, когда их наконец провели, следов употребления журналистом запрещенных веществ выявлено не было. Следствие установило, что наркотики ему подкинули при задержании.

На фоне возмущения общественности и пикетов в поддержку Голунова с корреспондента сняли обвинения. Спустя пару дней президент Владимир Путин уволил начальника УВД по ЗАО Москвы Андрея Пучкова и начальника управления по контролю за оборотом наркотиков Юрия Девяткина. Затем уволили четырех сотрудников полиции ЗАО Москвы, был наказан глава пресс-службы московской полиции Юрий Титов – за публикацию фотографий, выданных за снимки из квартиры Голунова. По некоторым данным, на уволенных сотрудников завели уголовное дело.

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