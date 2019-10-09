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19:15

Глазьев перестал быть советником Путина

фото ЗакС политика Глазьев перестал быть советником Путина

Советник президента РФ Сергей Глазьев 7 октября потерял свою должность. Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин. Лаконичное решение опубликовано на официальном портале правовой информации двумя днями позже.

Глазьев - экономист и политик. Широкую известность ему принесла в начале 2000-х партия "Родина", в готорой он был одним из главных лиц. Партия прославилась шовинистической рекламой с уклоном в национализм и такой же риторикой.

На президентских выборах 2004 года Глазьеву досталось третье место.

Советником Путина он работал с 2012 года.

Экономические взгляды Глазьева - резко антилиберальные. В абсолютную противоположность ему политологи часто ставят нынешнего главу Счетной палаты Алексея Кудрина.

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