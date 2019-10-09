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20:21

Яшин считает Немцова универсальной и системообразующей фигурой

фото ЗакС политика Яшин считает Немцова универсальной и системообразующей фигурой

В 60 годовщину со дня рождения трагически погибшего российского политика Бориса Немцова его роль в новейшей отечественной истории попытался оценить один из его ближайших сподвижников в последние годы жизни, Илья Яшин. По его словам, такого типа политиков - содержащих в себе качества разных политических типажей - всегда мало. В том числе и поэтому после трагедии, по его мнению, образовался "вакуум, который трудно заполнить".

"Он был, с одной стороны, человеком, который обладал опытом государственного управления, знал, как устроена государственная машина, и в то же время был вполне себе уличным политиком, выводил людей на марши, выступал на трибуне, занимался просветительской работой, был очень разноплановым политиком.  В этом смысле с ним было очень интересно и избирателям, и сторонникам, и даже оппонентам. Универсальная, системообразующая фигура", - подчеркнул в интервью радиостанции "Свобода".

Яшин убежден, что если бы его старший соратник был жив, то сегодня он бы говорил и делал то, что и сам Яшин, и Алексей Навальный, и взгляды бы их совпадали.

Борис Немцов погиб от нескольких пуль преступников, выпущенных ему в спину вечером 27 февраля 2015 года в ста метрах от Кремлевской стены. На Большом Москворецком мосту, где это произошло, создан народный мемориал, где постоянно кто-то дежурит. Пять фигурантов дела об убийстве, признанные, виновными, получили длительные сроки лишения свободы в колониях строгого режима. Заказчики злодеяния не названы до сих пор.

О том, как прошла акция памяти Немцова 9 октября в Петербурге, читайте на ЗАКС.Ру.

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20:42    
Россия после смерти этой прозападной мрази-американской подстилки задышала свободнее и увереннее!

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