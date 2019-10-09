Амосов обратил внимание на успехи Беглова в Петроградском районе во время выборов

Депутат Законодательного собрания и экс-кандидат в губернаторы Петербурга Михаил Амосов во время открытого собрания "Движения демократического обновления" 9 октября обратил внимание присутствующих на "совпадения", случившиеся 8 сентября в Петроградском районе и способствовавшие победе Александра Беглова на губернаторских выборах.

Депутат выказал удивление высокой явке избирателей в Петроградском районе, которая составила более 50%. В среднем по другим районам города явка не превышала 38%. При этом на этой территории Александр Беглов получил более 70% голосов.

- Мы понимаем, что такая явка - это случайность, - с иронией сказал Амосов. - Вдруг весь Петроградский район ломанулся голосовать на этих выборах. И все проголосовали за Беглова. Как случайность и то обстоятельство, что Петроградский район - это район, где Вячеслав Серафимович Макаров является депутатом Законодательного собрания. Это чисто случайные совпадения между тем, что он депутат, что такие результаты и такая явка... Я с прискорбием должен сказать, что есть и другие случайности. Например, на муниципальных выборах партия "Яблоко" выставила здесь 60 кандидатов, и всех их сняли. Но это тоже случайность. Мы тут никого ни в чем не обвиняем. Но видим, что это удивительный, волшебный район, где все так удачно складывается для Беглова и кандидатов в муниципальные депутаты от "Единой России".

Напомним, Александр Беглов победил на губернаторских выборах в первом туре, получив 64,43% голосов избирателей при явке 30,07%. Его конкуренты Михаил Амосов и Надежда Тихонова набрали чуть более 16% голосов каждый.

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