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21:01

Член Горизбиркома рассказала об "отклонениях в политических предпочтениях" на временных участках

фото ЗакС политика Член Горизбиркома рассказала об "отклонениях в политических предпочтениях" на временных участках

Ольга Покровская, член Санкт-Петербургской избирательной комиссии от партии "Яблоко", во время открытого собрания "Движения демократического обновления" 9 октября представила данные о временных участках, организованных для выборов губернатора Петербурга. Кроме экстерриториальных участков (62 в Ленобласти и еще 15 в Псковской области) в их число входят и 46 пунктов в черте города. В частности, такими участками стали 8 сентября клиники, вокзалы и аэропорт. 

Член Горизбиркома продемонстрировала данные о результате голосования на пяти случайно выбранных временных участках в Петербурге. За Александра Беглова в этих местах проголосовали от 75 до 91% избирателей. Хотя в целом по городу этот кандидат набрал всего 64,43% голосов. 

- Очень серьезные отклонения в политических предпочтениях на этих участках. Во всяком случае, в психиатрических больницах уверенно голосуют за действующего губернатора, - отметила Покровская. 

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Представительница Горизбиркома также отметила странные, на ее взгляд, сведения из Городской наркологической больницы. По ее данным, в этом учреждении всего 383 койко-места. При этом там 8 сентября проголосовало 436 человек. 

Всего на временных участках, находящихся в Петербурге, проголосовало 17,5 тысяч избирателей. 

 


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