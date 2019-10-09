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9 октября, 21:34

Покровская призвала петербуржцев активнее реагировать на нарушения на выборах

фото ЗакС политика Покровская призвала петербуржцев активнее реагировать на нарушения на выборах

Член Санкт-Петербургской избирательной комиссии от партии "Яблоко" Ольга Покровская выразила удивление слабым, по ее мнению, откликом петербуржцев на скандалы во время прошедшей избирательной кампании. Своим мнением она поделилась во время открытого собрания "Движения демократического обновления" по итогам выборов 9 октября. 

- Мне как члену Горизбиркома очень не хватало реакции общества на то, что происходило. Кандидатов избивали, их не регистрировали, над ними издевались как могли. Некоторые журналисты об этом писали. Вот и все, на этом все заканчивалось. Никаких массовых выступлений, заявлений... Ничего этого не было. Меня больше всего удивляли политические партии, которые на это не реагировали. Я понимаю, что они все были заняты в судах, там было жестко. Но так нельзя, если общественность молчит, - возмутилась член ГИК.

Позже она отметила, что не призывает к каким-либо революционным восстаниям и является их противницей, но считает, что граждане должны активнее выступать против несправедливости на выборах. 

- Сколько было незаконных пересчетов! Оставили без мандатов реально работавших и поддержанных кандидатов, например, в "Екатерингофском". И что? Кто-нибудь вышел? - задала риторический вопрос представитель Горизбиркома.  

Покровская также напомнила, что более двух недель назад работа Горизбиркома была признана неудовлетворительной, а глава ЦИК Элла Памфилова поручила петербургской комиссии провести анализ итогов муниципальных выборов. Однако с тех пор ни она, ни еще трое ее коллег из комиссии не слышали ни о какой работе над этим анализом. Покровская и ее соратники направили письмо главе ГИК Виктору Миненко с просьбой прояснить ситуацию, но так и не получили ответа. 


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