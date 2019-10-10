Власти Ирана отпустили российскую журналистку: Юлия Юзик успешно добралась до дома

Руководство Ирана приняло решение опустить российскую журналистку Юлию Юзик, задержанную неделю назад: об этом стало известно накануне, 9 октября, вечером.

"Самочувствие нормальное, цела и невредима", - уведомил ТАСС пресс-секретарь посольства РФ в Тегеране Андрей Ганенко.

На данный момент Юзик уже пребывает дома, информирует "МБХ медиа".

"Юля уже добралась до дома, чувствует себя нормально. Она не вышла к журналистам - я думаю, на то были причины, наверняка в скором времени она все прокомментирует", - поделилась в беседе с изданием сестра журналистки Виктория.

Напомним, Юлия Юзик приехала в Тегеран по делу, однако в аэропорту у женщины зачем-то забрали паспорт, заявив, что отдадут его лишь на выезде. 3 октября её бывший муж известил, что местные правоохранители ворвались к ней в номер и увезли без объяснения причин в отдел полиции. Там она вышла на связь, сообщив, что её держат в камере без скамейки, отчего ей приходится сидеть на бетонном полу.

Позднее иранские власти уточнили, что задержали Юзик из-за проблем с визой.