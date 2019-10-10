Жданов полагает, что найденный Минюстом перевод ФБК средств из Испании, - провокация

Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов предположил, что один из переводов, поступивших на счет ФБК, вследствие чего он был признан иноагентом, мог быть совершен с целью провокации, передает "Дождь".

Речь идет о денежной транзакции в размере 140 тысяч рублей, переведенных на счет фонда из Испании.

По словам Жданова, выходит, что у испанской компании был открыт рублевый счет, так как переводы организации возможны только в валюте РФ.

"Это все очень похоже на провокацию, потому что платежей от юридических лиц у нас вообще практически нет. А тем более иностранных платежей и тем более специально на заблокированный счет. Поэтому это все явно из цепочки событий огромных исков, и явно из цепочки событий в попытке задушить ФБК", - уверен Жданов.

Также, подытожил он, сотрудники фонда не смогли найти никакого перевода из США, о котором заявили в Министерстве юстиции.

Минюст включил Фонд борьбы с коррупцией в реестр НКО-иноагентов накануне, 9 октября.