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9:52

Жданов полагает, что найденный Минюстом перевод ФБК средств из Испании, - провокация

фото ЗакС политика Жданов полагает, что найденный Минюстом перевод ФБК средств из Испании, - провокация

Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов предположил, что один из переводов, поступивших на счет ФБК, вследствие чего он был признан иноагентом, мог быть совершен с целью провокации, передает "Дождь".

Речь идет о денежной транзакции в размере 140 тысяч рублей, переведенных на счет фонда из Испании. 

По словам Жданова, выходит, что у испанской компании был открыт рублевый счет, так как переводы организации возможны только в валюте РФ.

"Это все очень похоже на провокацию, потому что платежей от юридических лиц у нас вообще практически нет. А тем более иностранных платежей и тем более специально на заблокированный счет. Поэтому это все явно из цепочки событий огромных исков, и явно из цепочки событий в попытке задушить ФБК", - уверен Жданов.

Также, подытожил он, сотрудники фонда не смогли найти никакого перевода из США, о котором заявили в Министерстве юстиции.

Минюст включил Фонд борьбы с коррупцией в реестр НКО-иноагентов накануне, 9 октября.

 

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12:14    
12:03. Коррупционеры в 1000 раз меньшее зло для России, чем прозападные мрази с их имитацией борьбы с коррупцией, а в реальности ведущих подрывную работу на развал России в интересах Запада!

12:03    
10:02 Вот тябя, гнида, и на нары, чтобы не защищал коррупционеров - врагов России.

10:38    
Пусть попробуют закрыть! На месте одного ФБК появится десять. Людям осточертела власть взяточников, грабителей и воров.

10:02    
Ситуация в мире обостряется, потому всех внутренних врагов великой России на нары по примеру американцев, которые перед 2 МВ всех японцев-граждан США согнали в концлагеря, где не их кормили и подвергали пыткам!

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