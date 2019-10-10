Правительство подумывает ввести наказание для родителей курящих подростков

Члены правительства обсуждают идею ввести наказание для тех родителей, чьи дети замечены в курении, передают "Известия". В случае успешной реализации задумки, в обновленном Кодексе об административных правонарушениях может появиться соответствующая "санкция".

Эксперты подсчитали, что около 10% российских подростков регулярно курят сигареты.

Предварительно, в КоАП могут добавить норму "об административной ответственности родителей за потребление табака несовершеннолетними". Документ уже подписал глава МВД Владимир Колокольцев, поручив изучить меру Роспотребнадзору и Минюсту.

Между тем в МВД не ответили, какую санкцию для родителя курящего ребенка следует считать целесообразной. Действующий КоАП предполагает для физлиц наказание в виде предупреждения, штрафа до 5 тысяч рублей или административного ареста сроком до 15 суток. Меры могут применяться к гражданам, достигшим 16-летнего возраста.

КоАП в новой редакции вступит в силу 1 января 2021 года.