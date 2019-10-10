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11:12

Глава комитета Госдумы по обороне считает, что военным выделяют мало денег

фото ЗакС политика Глава комитета Госдумы по обороне считает, что военным выделяют мало денег

Руководимый генерал-полковником Владимиром Шамановым комитет Госдумы по обороне подготовил доклад о недофинансировании военного комплекса в России. РБК ознакомился с документом и выделил основные тезисы ведомства о бюджете на 2020 году и грядущие 2021-2022 годы. В частности, в докладе девять раз говорится о том, что нужды комитета либо игнорируются, либо вообще оставлены без внимания.

Например, в комитете предупредили о следующем: во-первых, это очереди на жилье. Как отметил Шаманов, с лета 2018 года систематически возникают проблемы в функционировании накопительно-ипотечной системы для военных. По подсчетам Шаманова, дефицит финансирования жилья составил 91,7 млрд рублей. Во-вторых, в комитете пожаловались на низкие зарплаты гражданским работникам вооружённых сил. В-третьих, Шаманова не устраивает недостаточная индексация военных пенсий. И наконец, в заключении комитета подчеркивается, что за последние годы в вооруженных частях возникла острая нехватка горючего. На данный момент задолженность военных по кредитам за топливо составляет 7 млрд рублей. "Это не может не сказаться на качестве боевой подготовки", - заключил Шаманов.

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12:09    
На минимальном удалении от восточных границ Украины дислоцированы ЧЕТЫРЕ(!!!) развёрнутые сухопутные дивизии России, плюс воздушная армия ЮВО, плюс десант и тд. Вот, чтобы установился на Донбассе МИР, перестала литься кровь РУССКИХ людей, России нужно ввести на территории ДНР и ЛНР всего лишь ДВЕ дивизии под прикрытием ВКС, но для этого Путину нужна твёрдая политическая воля, как у Эрдогана...

11:40    
Да, вот Турция, не обладая РЯО, спокойно, и не обращая никакого внимания на мировое общественное мнение, решает свои геополитические цели на территории другого государства, а почему Россия более мощная держава в военном плане не может ввести свои войска, к примеру, в Киев или Тбилиси и повести разговор как правопреемник СССР о возвращении утраченных территорий в 1991г под КРАСНЫЕ звёзды Кремля???

11:23    
Ситуация в мире обостряется, вон Турция, к примеру, ввела войска и нагло ведёт боевые действия на территории суверенной Сирии... Потому Россия просто обязана поддерживать высокий уровень своих небольших по численности вооружённых сил!!!!!!! Для сравнения только один пример! США тратит на кампанию только в Афганистане в год 50 миллиардов долларов, что больше годового бюджета всех наших вооружённых сил...

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