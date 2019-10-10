18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019

Новости

11:26

Полиция прекратила дело жителя Кузбасса о неуважении к власти из-за поздравлений Путину

фото ЗакС политика Полиция прекратила дело жителя Кузбасса о неуважении к власти из-за поздравлений Путину

Полиция прекратила административное дело в отношении жителя Кузбасса Ильи Путевского о неуважении к власти из-за поста с поздравлениями в адрес президента Владимира Путина, сообщил в Telegram-канале руководитель правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Это дело было третьим подобным делом в отношении Путевского. В посте в «Одноклассниках» он в невежливой форме пожелал Путину негатива. В документе о прекращении дела указано, что Путевский не использовал слов «президент» и «Российская Федерация», поэтому установить, что он оскорбил именно президента России, невозможно.

До этого протоколы по ч. 3 ст. 20.2 КоАП в отношении Путевского составляли из-за поста о «Единой России» и за репост видео о разгоне акции протеста «Он нам не царь» в 2018 году с комментарием о личных качествах Путина. Дело о посте о «ЕР» вскоре прекратили. За повторное нарушение по статье о неуважении к власти грозит штраф до 200 тысяч рублей или арест до 15 суток.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

8 октября, 10:54 На жителя Кузбасса завели третье дело об оскорблении власти из-за поздравлений Путину

4 октября, 16:46 В Смоленске участковый узрел оскорбляющие власть картинки в соцсетях местного либертарианца

30 сентября, 12:25 Публикации про Путина послужили поводом для возбуждения большинства дел о неуважении к власти

19 сентября, 14:11 Омича оштрафовали за ругательство в адрес Путина

17 сентября, 10:08 Полиция Кузбасса закрыла дело о повторном оскорблении власти в соцсетях

13 сентября, 9:43 Кемеровчанин повторно оскорбил власть, сравнив ЕР с чумой

11 сентября, 12:22 Оренбуржец оскорбил власть, оставив в соцсетях "нелицеприятные" комментарии про Путина

3 сентября, 12:10 Оштрафованного за матерную песню про Путина жителя Кургана уволили с работы

29 августа, 17:56 Два жителя ХМАО получили штрафы за глумливое видео про Путина

19 августа, 14:10 Петербургская активистка стала первой в городе фигуранткой дела об оскорблении власти


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
11:45 В Астрахани директор спецучилища сдавал своих воспитанников "в аренду"

11:26 Полиция прекратила дело жителя Кузбасса о неуважении к власти из-за поздравлений Путину

11:12 Глава комитета Госдумы по обороне считает, что военным выделяют мало денег   2

10:43 Правительство подумывает ввести наказание для родителей курящих подростков

10:17 Памфилова пожаловалась Путину на "скандальные и циничные" мунвыборы в Петербурге

9:52 Жданов полагает, что найденный Минюстом перевод ФБК средств из Испании, - провокация   2

9:27 Власти Ирана отпустили российскую журналистку: Юлия Юзик успешно добралась до дома   1

9 октября, 23:00 ЗакС против Фредди Крюгера   1

9 октября, 22:08 “Заголубела наша Россия”: Муниципалы Литейного округа обсудили “гей-лобби”   2

9 октября, 21:34 Покровская призвала петербуржцев активнее реагировать на нарушения на выборах

9 октября, 21:01 Член Горизбиркома рассказала об "отклонениях в политических предпочтениях" на временных участках   2

9 октября, 20:51 Воспитательницу уволили за объяснение фигурирующей в сказке фразы "сажать на кол"   1

9 октября, 20:21 Яшин считает Немцова универсальной и системообразующей фигурой   4

9 октября, 20:21 Амосов обратил внимание на успехи Беглова в Петроградском районе во время выборов   2

9 октября, 19:54 Путин напутствовал новоизбранных губернаторов на личной встрече

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru