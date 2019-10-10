Полиция прекратила дело жителя Кузбасса о неуважении к власти из-за поздравлений Путину

Полиция прекратила административное дело в отношении жителя Кузбасса Ильи Путевского о неуважении к власти из-за поста с поздравлениями в адрес президента Владимира Путина, сообщил в Telegram-канале руководитель правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Это дело было третьим подобным делом в отношении Путевского. В посте в «Одноклассниках» он в невежливой форме пожелал Путину негатива. В документе о прекращении дела указано, что Путевский не использовал слов «президент» и «Российская Федерация», поэтому установить, что он оскорбил именно президента России, невозможно.

До этого протоколы по ч. 3 ст. 20.2 КоАП в отношении Путевского составляли из-за поста о «Единой России» и за репост видео о разгоне акции протеста «Он нам не царь» в 2018 году с комментарием о личных качествах Путина. Дело о посте о «ЕР» вскоре прекратили. За повторное нарушение по статье о неуважении к власти грозит штраф до 200 тысяч рублей или арест до 15 суток.