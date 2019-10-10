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11:45

В Астрахани директор спецучилища сдавал своих воспитанников "в аренду"

фото ЗакС политика В Астрахани директор спецучилища сдавал своих воспитанников "в аренду"

Руководитель астраханского специального училища для несовершеннолетних нарушителей закона сдавал своих подопечных "в аренду" на различные стройки, передает "Интерфакс", ссылаясь на поступившую от представителя СКР Андрея Хегая информацию. Данное обстоятельство послужило поводом для возбуждения уголовного дела о превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ).

Как рассказал Хегай, с июня по октябрь текущего года трудные подростки по указке директора покидали стены закрытого спецучилища и отправлялись на местные стройплощадки, где их труд использовался для реализации различных ремонтных нужд.

Источник "Интерфакса" известил, что за день работы одного подростка директору учреждения платили 500 рублей. На данный момент следователи изучают, какое количество несовершеннолетних могло привлекаться к незаконному труду.

Проверку действий директора спецшколы инициировала региональная ФСБ.

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