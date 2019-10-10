УФАС не довольно отсутствием конкуренции в Петербурге

Заместитель руководителя УФАС по Петербургу Егор Мушкетов сообщил, что правительство города не принимает никаких действий по увеличению конкуренции. Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции в ТАСС 10 октября, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру.

О развитии конкуренции практически не говорят представители петербургской власти, считает и глава УФАС Вадим Владимиров.

- Мы крайне редко слышим из уст чиновников Смольного о том, чтобы они говорили о развитии конкуренции как о своей первоочередной задаче. Формулируются их задачи совершенно по-иному, к сожалению. Психологию чиновников перестроить необычайно сложно. Они привыкли решать задачи созданием новых ГУПов, - сказал глава УФАС.

По его мнению, создание государственных унитарных предприятий - «совершенно антиконкурентная мера». Владимиров уточнил, что ГУПы должны существовать только в оборонной сфере. Он считает, что госорганы должны доказывать необходимость создания ГУПов.

Мушкетов добавил, что государственных унитарных предприятий в городе очень много: десятки у каждого ведомства. При этом, их легко можно заменить на предприятия малого и среднего бизнеса, уверен замруководителя УФАС.

Он также отметил, что городские ведомства могут без обоснования переносить сроки завершения контрактов и финансирование. В частности, в строительной сфере, уточнил Мушкетов.

- Хотя нормы права нам говорят о том, что договор должен исполняться на тех условиях, на которых он заключен, и нельзя каждый раз переносить срок строительства и эксплуатацию любого объекта на год, на полгода, на несколько месяцев... А это происходит бесконечно. Может, это отчасти связано с тем, что каждые полтора-два года председатель комитета по строительству меняется, вице-губернаторы меняются, но население это волновать не должно, - считает замруководителя.

Помимо этого УФАС по Петербургу заявило, что количество нарушений антимонопольного закона в городе не уменьшается. С начала 2019 года зафиксировано уже 51 нарушение.

София Саттарова