18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019

Новости

13:06

СМИ: Николай Подгузов останется главой "Почты России" еще на пять лет

фото ЗакС политика СМИ: Николай Подгузов останется главой "Почты России" еще на пять лет

Совет директоров АО «Почта России» на заседании 9 октября решил переутвердить Николая Подгузова гендиректором сроком на пять лет, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По данным издания, накануне Росимущество рекомендовало проголосовать за назначение Подгузова. Протокол ожидается в течение двух недель.

Также 9 октября был сформирован новый совет директоров «Почты России». Его председателем стал вице-премьер Максим Акитов. В совет вошли Подгузов, министр связи Константин Носков, его заместитель Олег Войтенко, экс-глава Минкомсвязи Николай Никифоров, глава Минэкономразвития Максим Орешкин, глава ВТБ Андрей Костин, экс-глава администрации президента Александр Волошин, замминистра финансов Андрей Иванов, гендиректор Агентства по рекапитализации инфраструктурных и долгосрочных активов Василий Сидоров, депутат Госдумы Сергей Гаврилов, сенатор Николай Журавлев и глава профсоюза работников связи Анатолий Назейкин.

Подгузов стал гендиректором «Почты России» в 2017 году, после увольнения Дмитрия Страшнова. Перед этим к Страшнову возникли претензии у Генпрокуратуры: ведомство требовало возбудить дело по факту незаконной выплаты вознаграждения в 95,4 млн рублей. Дело заведено не было.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


14:59    
13:23 Все зависит от отделения. Я, например, своим доволен. Сроки доставки сократились. Почта-банк к Почте РФ не имеет отношения, это структура ВТБ. Мог ли Подгузов сопротивляться? Думаю, что нет.

13:23    
Уведомления о поступлении заказной корреспонденции уже давно не носят.
Меня три раза кинули прошлой весной с КС РФ и вот опять судебная корреспонденция не дошла.
Они теперь "Пачта-банк" - знают с какой стороны хлеб маслом намазан. Используют государственную структуру и помещения для извлечение личной выгоды от прокрутки чужих денег, в основном дурят пенсионеров на пенсионные выплаты. Ещё одна ОПГ.

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
17:23 Муниципал: "Справедливая Россия" подала в суд на ГИК из-за запрета на просмотр видео с УИКов четырех МО

17:15 Смольный организует бесплатное обучение для горожан предпенсионного возраста

16:45 Жителю Самары отменили штраф за публикацию фото Путина со свастикой

16:16 Эксперты не нашли экстремизма в выпусках журнала Moloko plus

15:45 Инспектора ДПС приговорили к трем годам колонии за взятку от Дацика

15:32 ГИК установил монополию суда на получение видео с избирательных участков   1

15:23 Госдума вернет в Петербург законопроект о запрете рекламы лекарств во время детских телепередач

15:14 Памфилова обсудила с Путиным неотвратимость наказания за фальсификации на выборах   4

14:59 "Пусть они мучаются всю жизнь": Макаров хочет запретить строительство элитного ЖК на Петроградке   1

14:50 Россия лидирует по числу стран в Европе с самой большой "утечкой мозгов"   3

14:17 Президент УЕФА: Матчи Евро-2020 в Петербурге будут проведены на высочайшем уровне

14:05 Светлану Прокопьеву отказались номинировать на премию из-за ее уголовного дела

14:01 В ЗакСе решили, что минимальную площадь пивных должны устанавливать регионы

13:42 Архитектор крымской виллы Киселева вновь решил отсудить у телеведущего 4-5 млн рублей

13:38 Суд отказал в УДО осужденному за пытки экс-главе Центра "Э" Ингушетии

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru