Суд отказал в УДО осужденному за пытки экс-главе Центра "Э" Ингушетии

Тагилстроевский суд Нижнего Тагила отказал в условно-досрочном освобождении бывшему главе Центра «Э» Ингушетии Тимуру Хамхоеву, отбывающему наказание по делу о пытках, передает «МБХ медиа».

Хамхоев осужден на 7 лет лишения свободы. В июле 2016 год в помещении Центра «Э» Ингушетии был до смерти избит 50-летний Магомед Долиев. Вместе с Хамхоевым задержали еще пятерых полицейских и сотрудника местного ФСБ. Им предъявили обвинения в убийстве, превышении полномочий с применением насилия, вымогательстве и грабеже.

В 2018 году суд приговорил их к разным срокам лишения свободы, от трех лет условно до 10 лет колонии строгого режима. Незадолго до этого мать умершего, Лемка Долиева, подала иск к МВД, требуя компенсацию морального вреда в 15 млн рублей.