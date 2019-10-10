Архитектор крымской виллы Киселева вновь решил отсудить у телеведущего 4-5 млн рублей

Главный "зодчий" крымской виллы телеведущего Дмитрия Киселева Владимир Мазурин вновь решил подать в суд на своего бывшего работодателя: архитектор требует новых компенсаций на общую сумму 4-5 млн рублей.

"До конца октября мы подаем три или четыре иска сразу, мы нашли правовую основу, которая судом будет воспринята. Я еще пройду медицинскую экспертизу правильно. Она независимо подтвердит первопричину тех проблем, которые у меня сейчас, я стал инвалидом из-за условий проживания во время работы. Пусть суд назначает мне какую-то дополнительную пенсию, ее будет оплачивать лично Дмитрий Константинович [Киселев]", - поделился деталями Мазурин в беседе с "МБХ медиа".

Напомним, в январе текущего года областной суд Москвы частично удовлетворил иск Мазурина, требовавшего от Киселева 5 млн 813 тысяч рублей в качестве покрытия долга за работы по строительству виллы в Крыму. Суд счел, что архитектору будет достаточно 2 млн 586 тысяч рублей. Киселев попробовал опротестовать данное решение, однако его жалоба была отклонена.

Киселев не единожды называл Мазурина мошенником и вымогателем, заявляя, что все его цифры "взяты с потолка".