Светлану Прокопьеву отказались номинировать на премию из-за ее уголовного дела

Организаторы премии «Народное признание» отказались включить в список номинантов псковскую журналистку Светлану Прокопьеву из-за уголовного преследования, передает «МБХ медиа» со ссылкой на бывшего главу псковского объединения Либертаринской партии Николая Рассадина.

По словам Рассадина, он отправил организаторам премии заявку с кандидатурой Прокопьевой в номинации «Поступок», однако спустя неделю получил отказ в регистрации ее в качестве номинанта. В письме главного редактора «Псковского агентства информации» Ирины Потаповой было указано, что на получение премии не могут претендовать люди, которые «преследуются в уголовном порядке или имеют непогашенную судимость».

Премию «Народное признание» в Псковской области вручают с 2010 года. Ее организаторы – СМИ, входящие в ГП ПО «Медиа-холдинг Псковской области»: «Псковское агентство информации», газеты «Псковская правда», «Комсомольская правда — Псков», «Аргументы и факты — Псков», радиостанции «Седьмое небо» и «Радио Дача». Учредитель медиахолдинга – комитет по управлению государственным имуществом Псковской области.

Прокопьеву обвиняют в публичном оправдании терроризма из-за колонки в «Псковской ленте новостей». В материале журналистка рассуждала о мотивах подростка, который устроил взрыв у дверей здания ФСБ в Архангельске. 20 сентября журналистке предъявили обвинение.

Союз журналистов Петербурга потребовал прекращения дела. В защиту Прокопьевой высказались «Репортеры без границ» и президентский Совет по правам человека. Ее жалобу на давление со стороны государства рассматривает ЕСПЧ. Независимая лингвистическая экспертиза показала, что в колонке Прокопьевой нет признаков оправдания терроризма.