Президент УЕФА: Матчи Евро-2020 в Петербурге будут проведены на высочайшем уровне

Глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин, беседуя с РИА "Новости", выразил уверенность, что матчи чемпионата Европы по футболу, который состоится в 2020 году, будут проведены в городе на Неве на высочайшем уровне.

"Мы знаем, что Россия готова. Чемпионат мира был организован идеально, иначе и не скажешь. Уверен, матчи Евро-2020 в Санкт-Петербурге будут проведены на высочайшем уровне, как и финал Лиги чемпионов годом позже. Россия – это великолепный рынок, обладающий колоссальным потенциалом для развития. Идеальная инфраструктура и полная поддержка со стороны правительства – вот главные преимущества", - поделился соображениями Чеферин.

Напомним, Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля в нескольких европейских городах. Петербург примет три матча группового этапа: 13, 17 и 22 июня. Кроме того, на "Газпром Арене" 3 июля состоится один из четвертьфиналов. На проведение этих встреч город планирует потратить более 6,3 млрд рублей. Фан-зону для болельщиков традиционно организуют на Конюшенной площади.