"Пусть они мучаются всю жизнь": Макаров хочет запретить строительство элитного ЖК на Петроградке

Спикер петербургского Заксобрания Вячеслав Макаров заявил, что намерен добиться присвоения охранного статуса участку на Большой Разночинной улице в Петроградском районе, где собираются построить клубный дом, передает «Фонтанка.ру».

Об этом намерении Макаров заявил 10 октября, выступая на собрании с жильцами близлежащих домов, которые выступают против строительства дома. На встрече, кроме Макарова, присутствовали чиновники Смольного, в том числе глава комитета по строительству Леонид Кулаков. Макаров раскритиковал строителей, заявив, что губернатор Александр Беглов запретил строительство.

«Меня заверили, что здесь никогда не будет стройки, но я строительной мафии уже не верю. Для меня она обыкновенная шпана. Услышал меня, Кулаков? [вице-губернатор Петербурга Николай] Линченко, все передай, все возмущение жителей. Беглова я уже все проинформировал, давным-давно ему сказал, он запретил эту стройку. Попробуй кто выйдет сюда на эту стройку! Упаси боже здесь кто-то появится!» - заявил Макаров.

После этого Макаров поручил своему помощнику оформить нужные документы и внести «всю эту территорию в зону зеленых насаждений». «И пусть они попробуют с нами посудиться. Вносим все это в ЗНОП, и пусть они мучаются всю жизнь здесь», - добавил спикер.

Строить клубный дом намерена компания «Бронка девелопмент», которая входит в холдинг «Бронка групп». Макаров накануне обратил внимание в разговоре с журналистами на то, что строительство курирует экс-глава Госстройнадзора Евгений Ким, передают «Примечания». Он напомнил, что Ким давал разрешение на строительство и указал на отсутствие экспертизы и разрушение соседних домов.

Это не первый раз, когда Макаров инициирует внесение в перечень ЗНОП участков, на которых ведутся стройки, на Петроградской стороне. Эти участки находятся в частной собственности, и Верховный суд признавал, что это незаконно. ЗАКС.Ру рассказывал о ситуации, когда дело рассматривалось в Горсуде Петербурга.

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