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15:23

Госдума вернет в Петербург законопроект о запрете рекламы лекарств во время детских телепередач

фото ЗакС политика Госдума вернет в Петербург законопроект о запрете рекламы лекарств во время детских телепередач

Государственная дума не стала рассматривать инициативу депутатов петербургского Заксобрания, запрещающую рекламу медицинских препаратов во время трансляции детских телепередач. Проект закона будет отозван в ЗакС на доработку, сообщил 9 октября во время заседания парламентского комитета по законодательству его председатель Денис Четырбок.

- Мы получили положительное заключение от совета законодателей, на основании этого внесли документ в Госдуму. Профильный комитет рассмотрел и нашел какие-то свои мысли, которые там не отражены, - рассказал ЗАКС.Ру Четырбок.  

Он уточнил, что после доработки законопроект снова пройдет три чтения в ЗакСе и будет повторно направлен в нижнюю палату федерального парламента. 

Напомним, петербургские единороссы назвали рекламу лекарств во время детских программ “взрослым контентом”, а желание ее транслировать - “агрессивным маркетингом”. Свою законодательную инициативу они объяснили необходимостью ограничить детей от роликов о средствах от геморроя и для улучшения мужской потенции.


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