18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019

Новости

15:32

ГИК установил монополию суда на получение видео с избирательных участков

фото ЗакС политика ГИК установил монополию суда на получение видео с избирательных участков

Санкт-Петербургская избирательная комиссия на заседании 10 октября рассмотрела поправки о предоставлении видеозаписей с избирательных участков по запросу физических лиц и судов, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Ранее Горизбирком направлял ссылки на скачивание видеозаписи, которые доступны два дня, рассказал член ГИК Дмитрий Краснянский.

По его словам, суды из-за своей закрытой системы связи не могут сами скачивать видео. Физическое лицо тоже должно самостоятельно загрузить файл на диск или флешку, а это уже не является первоисточником и может вызвать сомнение у суда, считает Краснянский. Он пояснил, что, согласно поправкам, видео будет направляться уже на физическом носителе по требованию суда. Если суд и участник дела одновременно запросили видео, то его получит только суд, уточнил член ГИК.

Против последнего предложения высказались несколько членов Горизбиркома. Представитель КПРФ Николай Левшин заявил, что так ГИК лишает людей права посмотреть видеозапись до суда. Его поддержали члены городского избиркома Ольга Покровская («Яблоко»), Алексей Березин (Партия роста) и Екатерина Фесик («Справедливая Россия»). По мнению Покровской, физическому лицу также можно отправить ссылку на скачивание независимо от того, запрашивает ли видео суд или нет.

 – Источник-то один. Просто носители разные: для участника избирательного процесса это будет ссылка, которую мы пришлем ему на соответствующую почту, а для суда это будет диск. В чем проблема? – поинтересовалась член ГИКа.

Ее коллеги Краснянский и Олег Зацепа заявили, что участник процесса может запросить одно видео, а в суд предоставить другое – тогда это будет фальсификацией доказательств. Левшин на это возразил, что при фальсификации человека ждет наказание от того же суда.

Большинство членов Горизбиркома проголосовали за монополию суда на получение видеозаписи с избирательного участка.

София Саттарова

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


15:52    
Вот вам и продолжение разглагольствований Памфиловой с Путиным. Краснянский с компанией в ГИКе, наплевав на законы, закрывает доступ к видеозаписи хода и проверке возможных нарушений голосования наблюдателям и членам комиссий. На следующих выборах Памфилова снова будет произносить гневные тирады, вместо того, чтобы снять председателя ГИКа и заставить вычистить ГИК от "краснянских" и "ждановых".

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
17:23 Муниципал: "Справедливая Россия" подала в суд на ГИК из-за запрета на просмотр видео с УИКов четырех МО

17:15 Смольный организует бесплатное обучение для горожан предпенсионного возраста

16:45 Жителю Самары отменили штраф за публикацию фото Путина со свастикой

16:16 Эксперты не нашли экстремизма в выпусках журнала Moloko plus

15:45 Инспектора ДПС приговорили к трем годам колонии за взятку от Дацика

15:32 ГИК установил монополию суда на получение видео с избирательных участков   1

15:23 Госдума вернет в Петербург законопроект о запрете рекламы лекарств во время детских телепередач

15:14 Памфилова обсудила с Путиным неотвратимость наказания за фальсификации на выборах   4

14:59 "Пусть они мучаются всю жизнь": Макаров хочет запретить строительство элитного ЖК на Петроградке   1

14:50 Россия лидирует по числу стран в Европе с самой большой "утечкой мозгов"   3

14:17 Президент УЕФА: Матчи Евро-2020 в Петербурге будут проведены на высочайшем уровне

14:05 Светлану Прокопьеву отказались номинировать на премию из-за ее уголовного дела

14:01 В ЗакСе решили, что минимальную площадь пивных должны устанавливать регионы

13:42 Архитектор крымской виллы Киселева вновь решил отсудить у телеведущего 4-5 млн рублей

13:38 Суд отказал в УДО осужденному за пытки экс-главе Центра "Э" Ингушетии

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru