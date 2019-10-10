Инспектора ДПС приговорили к трем годам колонии за взятку от Дацика

Выборгский суд Петербурга приговорил к трем годам лишения свободы старшего инспектора ДПС Сергея Павлова за получение взятки от бойца смешанных единоборств Вячеслава Дацика, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Суд установил, что Павлов в ходе патрулирования совместно с еще двумя сотрудниками ДПС в мае установили, что нынешняя жена Дацика Виктория управляла автомобилем Infinity FX 35 без прав в состоянии опьянения. Инспектор предложил Дацику дать взятку – 30 тысяч рублей – за то, чтобы Викторию не привлекли к ответственности. Дацик передал деньги лично Павлову в служебном автомобили, протокол составлен не был.

В суде инспектор признал свою вину. Его осудили по ст. 290 УК РФ (получение взятки), приговорив к тюремному сроку, штрафу в 150 тысяч рублей. Также Павлова лишили права работать в органах правопорядка и охранных предприятиях на три года.

Виктория Дацик участвовала в муниципальных выборах в МО «Екатерингофский» от ЛДПР. Она не вошла в состав совета по их итогам.

Вячеслав Дацик провел почти три года в СИЗО, в феврале 2019 года Горсуд прекратил его уголовное преследование. Дацика осудили за то, что он несколько раз врывался в публичные дома и силой выгонял из них на улицу секс-работниц. До этого он был фигурантом уголовного дела о серии нападений на магазины сотовой связи.

После выхода на свободу Дацик заявил, что Российская Федерация – не государство, а торговая марка, зарегистрированная за границей. Вскоре он объявил об открытии собственного «Штаба по борьбе за чистоту в политике».