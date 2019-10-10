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16:16

Эксперты не нашли экстремизма в выпусках журнала Moloko plus

фото ЗакС политика Эксперты не нашли экстремизма в выпусках журнала Moloko plus

Проведенная экспертиза не выявивила экстремизма в журналах Moloko plus, изъятых полицейскими в ходе презентации в нижегородском клубе в сентябре 2018 года, уведомил "МБХ медиа" адвокат Алексей Матасов.

"Экспертиза закончена, экстремизм не нашли", - сообщил он.

Напомним, в сентябре 2018 года главреда Moloko plus Павла Никулина арестовали на двое суток за неповиновение сотруднику полиции. Его задержали в Нижнем Новгороде вечером 16 числа. Тогда на презентацию третьего номера альманаха, посвященного истории революций и революционных движений, в бар "Подсобка" пришли полицейские и сотрудники центра "Э". Под предлогом "осмотра места происшествия" они прервали мероприятие.

В ноябре нижегородский суд отменил арест Никулина.

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