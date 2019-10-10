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16:45

Жителю Самары отменили штраф за публикацию фото Путина со свастикой

фото ЗакС политика Жителю Самары отменили штраф за публикацию фото Путина со свастикой

Областной суд Самары отправил на повторное рассмотрение дело местного жителя Александра Круглова, опубликовавшего "ВКонтакте" изображение, на котором присутствовали Владимир Путин и свастика, рассказал глава "Агоры" Павел Чиков.

На Круглова составили административный протокол по статье о пропаганде либо публичном демонстрировании нацистской атрибутики или символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП). Областной суд отменил решение суда первой инстанции, решившего, что Круглов должен заплатить тысячу рублей штрафа.

"Суд первой инстанции не обратил внимание ни на то, что с момента публикации прошло больше трех месяцев, ни на то, что к делу были подшиты заключения специалистов о чужих публикациях 2016 года, ни на тот факт, что Круглов является членом УИК, а прокурор области согласия на его преследование не давал", - поделился с Чиковым адвокат Круглова Станислав Селезнев.

В марте текущего года самарец опубликовал у себя "ВКонтакте" пост о нашумевшем законе о "фейках", в которому сравнил политику Путина и фашизм. Вице-губернатор Самарской области и экс-начальник Самарского УФСБ тогда потребовал, чтобы прокуратура привлекла Круглова по закону о неуважении к власти. 

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