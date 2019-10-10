Жителю Самары отменили штраф за публикацию фото Путина со свастикой

Областной суд Самары отправил на повторное рассмотрение дело местного жителя Александра Круглова, опубликовавшего "ВКонтакте" изображение, на котором присутствовали Владимир Путин и свастика, рассказал глава "Агоры" Павел Чиков.

На Круглова составили административный протокол по статье о пропаганде либо публичном демонстрировании нацистской атрибутики или символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП). Областной суд отменил решение суда первой инстанции, решившего, что Круглов должен заплатить тысячу рублей штрафа.

"Суд первой инстанции не обратил внимание ни на то, что с момента публикации прошло больше трех месяцев, ни на то, что к делу были подшиты заключения специалистов о чужих публикациях 2016 года, ни на тот факт, что Круглов является членом УИК, а прокурор области согласия на его преследование не давал", - поделился с Чиковым адвокат Круглова Станислав Селезнев.

В марте текущего года самарец опубликовал у себя "ВКонтакте" пост о нашумевшем законе о "фейках", в которому сравнил политику Путина и фашизм. Вице-губернатор Самарской области и экс-начальник Самарского УФСБ тогда потребовал, чтобы прокуратура привлекла Круглова по закону о неуважении к власти.