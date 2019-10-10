"Справедливая Россия" подала в суд на ГИК из-за запрета на просмотр видео с УИКов четырех МО

Отделение партии «Справедливая Россия» в Петербурге подало в Приморский суд Петербурга иск к Горизбиркому из-за запрета на просмотр видеозаписей с избирательных участков на муниципальных выборах, сообщила лидер отделения Марина Шишкина.

«Справедливороссы» требуют признать незаконным бездействие ГИК, из-за которого они не получили записи с 23-х участковых комиссий в МО «Юнтолово», «Коломяги», «Озеро Долгое» и МО №65. Члены партии требуют отменить результаты голосования на этих участках в связи с массовыми нарушениями и фальсификациями. По словам Шишкиной, записи с камер могли бы стать доказательством.

По словам Шишкиной, фактически это – «сознательное воспрепятствование справедливому правосудию», поскольку срок рассмотрения исков по результатам голосования ограничен месяцем со дня поступления в суд.

«Искусственное затягивание передачи видеозаписей просто лишает истцов возможности обосновать свою правоту. Отказывая в выдачи видео, Горизбирком, по моему мнению, незаконно использует свои полномочия, чтобы создать технические препятствия для получения истцами доказательств фальсификаций на последних муниципальных выборах», - заявила Шишкина.

На заседании 10 октября Горизбирком решил направлять видеозаписи с избирательных участков в суд на физических носителях по запросу. При этом в случае, когда и суд, и участник дела запрашивают видео одновременно, то запись получит только суд.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.