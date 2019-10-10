"Уходи, Владимир Владимирович, добровольно": Якутский шаман собирается в новый поход на Москву

Якутский шаман Александр Габышев, привлекший к себе внимание сначала СМИ, а затем и силовиков своим намерением добраться пешком до Москвы с целью "изгнать Путина из Кремля", заявил, что задумал новый поход на столицу.

"Уходи, Владимир Владимирович, добровольно. Это будет благо для России, для Якутии, для всего мира. И никто вас не тронет. Ни один волос с вас не упадет, ни одна капля крови не прольется. […] Я буду лично вас охранять, чтобы безопасность была. Никакой суд земной не должен вас судить, вас будет судить сам бог", - рассказал Габышев в интервью "Якутия.Инфо".

К следующему походу шаман собирается приступить в 2021 году.

На 50-летнего выпускника истфака Якутского госуниверситета Габышева, шедшего в Москву для того, чтобы прогнать Путина, завели уголовное дело об экстремизме из-за неких высказываний о главе государства. Он был задержан на границе Бурятии и Иркутской области. После этого шамана поместили в психдиспансер, однако после обследования его отпустили под подписку о невыезде. Впрочем, 3 октября медицинская экспертиза все же признала его невменяемым.