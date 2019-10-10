18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019

Новости

18:10

Россиянина могут лишить родительских прав за то, что его сыновья вяжут крючком и не смотрят ТВ

фото ЗакС политика Россиянина могут лишить родительских прав за то, что его сыновья вяжут крючком и не смотрят ТВ

В Самарской области органы опеки хотят лишить отца, воспитывающего троих сыновей, родительских прав из-за того, что его дети воспитываются отличным от других российских детей образом, пишет "Федерал Пресс".

Житель села Новотулка Иван Сидоров в одиночку воспитывает мальчиков 15-ти, 13-ти и 11-ти лет. Некоторое время назад он переехал в деревню из Боснии, купив себе дом. Позднее жена оставила его, забрав с собой лишь младших детей. Сидоров работает по "удалёнке", трудясь на крупную европейскую компанию.

Сыновей мужчина воспитывает по-европейски: дома нет телевизора, дети много читают. Хобби каждый выбирает на свое усмотрение. Например, средний сын любит вязать крючком и самостоятельно освоил основы программирования. Дети знают иностранные языки.

Впрочем, из сообщений СМИ не совсем понятно, что послужило причиной пристального внимания к семье Сидоровых со стороны местных чиновников. Однако в прошлом году органы соцопеки уже доводили дело до суда. Тогда мальчишек на три месяца поместили в приют в Самаре, пока шла экспертиза. Врачи признали детей нормальными, но органы опеки не отставали и обратились с иском о лишении Сидорова родительских прав в суд. "Служители Фемиды", впрочем, встали на сторону отца.

В этом году недовольны воспитанием сыновей неожиданно стали родители их одноклассников, которые обратились к завучу учебного заведения с просьбой оградить их детей от "неправильного влияния" Сидоровых. Обращение завуч перенаправила комиссии по делам несовершеннолетних. 9 октября отца вызвали на в орган на беседу и обвинили в "неисполнении родительских обязанностей".

"Ваши дети не знают, кто такой Чебурашка и кот Леопольд. У вас нет телевизора, вы учите их чему-то непонятному. Ваш сын умеет вязать крючком, значит, он нетрадиционной ориентации. Вы сами и ваши дети должны уважать и принимать традиции того места, где вы живете. Вот такие обвинения мне предъявили", - негодует Сидоров-старший, опасаясь, что сыновей всё же отправят в детдом.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


19:02    
Российские дети обязаны смотреть пропагандон-ТВ, слушать вечернего мудозвона и песни про Путина, состоять в юнармии,  потре[цензура]ть импортозаменительный эрзац и радоваться.

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
21:09 Домашнее задание от ЦИКа

20:57 МГЕР провела пикеты против "пивнушек" в жилых домах   1

20:52 СМИ: Курьера Delivery Club задержали по подозрению в попытке поджечь офис "ЕР" в Самаре

20:24 Экопарк на Камышовой улице откроется в 2021 году

20:14 Муниципал: МО «Ульянка» возглавила местная эко-активистка

19:50 Фонд "Общественный вердикт" и его главу оштрафовали на 650 тысяч рублей

19:19 Фигуранту "московского дела" Губайдулину могут предъявить новое обвинение

18:55 Невзоров: Макаров хочет сделать из ЗакСа концентрат мракобесия и маразма, эталонный для всей страны   1

18:32 Активистам "Весны" Казаченко и Тишкину продлили арест

18:29 СК попросил Росгвардию проверить действия силовиков на акции 27 июля в Москве

18:10 Россиянина могут лишить родительских прав за то, что его сыновья вяжут крючком и не смотрят ТВ   1

17:49 Суд в очередной раз оштрафовал движение "За права человека" на 300 тысяч рублей

17:38 "Уходи, Владимир Владимирович, добровольно": Якутский шаман собирается в новый поход на Москву   1

17:23 Муниципал: "Справедливая Россия" подала в суд на ГИК из-за запрета на просмотр видео с УИКов четырех МО

17:15 Смольный организует бесплатное обучение для горожан предпенсионного возраста

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru