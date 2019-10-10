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18:29

СК попросил Росгвардию проверить действия силовиков на акции 27 июля в Москве

фото ЗакС политика СК попросил Росгвардию проверить действия силовиков на акции 27 июля в Москве

Руководство Мещанского межрайонного следственного управления Москвы обратилось к главе Росгвардии Виктору Золотову с просьбой проверить действия подчиненных по делу об избиении на акции протеста 27 июля Бориса Канторовича, передает «Зона права».

Канторович обратился с заявлением в Следственный комитет в августе, спустя несколько дней после акции, с жалобой на действия задержавших его росгвардейцев. У него диагностировали тупую травму грудной клетки и многочисленные гематомы. При этом в СК заявили, что «повод к возбуждению уголовного дела должен быть подтвержден», а самого пострадавшего так и не опросили.

После того, как Канторович обратился в Преображенский суд Москвы, выяснилось, что СК не проводил доследственную проверку по его заявлению. Руководство Мещанского МРСО обратилось к Золотову с просьбой проверить действия подчиненных. Если служебная проверка выявит нарушения, то следователи просят вернуть им материалы, «оформленные надлежащим образом». Адвокат Дмитрий Джулай сообщил, что в ближайшее время защита обжалует отказ СК в рассмотрении заявления в суде.

Всего на акции 27 июля жестко задержали почти 1400 человек, правоохранители применяли спецсредства, в том числе дубинки. 77 человек получили травмы разной степени тяжести. После этого СК возбудил дело о массовых беспорядках, фигурантами которых стали 14 человек. В итоге дела были закрыты, их заменили дела о нападении на представителей властей, из-за которых несколько человек получили реальные тюремные сроки.

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