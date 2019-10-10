Фигуранту "московского дела" Губайдулину могут предъявить новое обвинение

Следствие планирует предъявить новое обвинение фигуранту «московского дела» Айдару Губайдулину, передает ТАСС со ссылкой на адвоката Максима Пашкова.

По словам Пашкова, его подзащитному хотят вменить ч. 1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти). В чем именно она могла выразиться, пока не уточняется. Вероятно, обвинение будет предъявлено на следующей неделе, уточнил адвокат.

До этого Губайдулина обвиняли в покушении на нападение на правоохранителя. По версии следствия, на акции протеста 27 июля он замахнулся пластиковой бутылкой на сотрудника Росгвардии. Он не признал свою вину, сказав, что бросил бутылку в сторону полицейских, но ни в кого не попал, и это не причинило и не могло причинить кому-либо травм. По словам адвоката, его подзащитный считает, что состава преступления нет.

Мещанский суд Москвы в сентябре вернул дело Губайдулина прокурору из-за нестыковок в фабуле дела с фактическими обстоятельствами. Фигуранта дела отпустили из СИЗО под подписку о невыезде.