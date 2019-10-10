Фонд "Общественный вердикт" и его главу оштрафовали на 650 тысяч рублей

Мосгорсуд оштрафовал фонд «Общественный вердикт» и его директора Наталью Таубину на 650 тысяч рублей за нарушение закона об иноагентах, передает «МБХ медиа».

По ч. 2 ст. 19.34 КоАП (распространение материалов без указания на статус иноагента) фонд оштрафован на 400 тысяч рублей. Таубина оштрафована на 250 тысяч рублей как должностное лицо.

По словам представителя «Общественного вердикта», на фонд в ФСБ пожаловался неназванный гражданин. Жалобу передали в прокуратуру, где был составлены протоколы.

Фонд занимается поддержкой граждан, пострадавших от действий силовиков. Одно из их дел – ситуация с пытками в колонии в Ярославле, о которых стало известно после публикации видеозаписей. По этому делу проходят 18 сотрудников ФСИН.