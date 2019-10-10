МО «Ульянка» возглавила местная эко-активистка

В четверг, 10 октября, состоялось первое заседание нового созыва муниципального совета МО «Ульянка», на котором главой муниципалитета выбрали депутата от КПРФ Оксану Хлебникову. Хлебникова известна в округе как активист общественной организации «Ульянка Экология», также она руководит одним из местных ТСЖ.

За ее кандидатуру проголосовали 13 муниципальных депутатов. Еще 7 мундепов высказались за бывшего главу муниципалитета, единоросса Николая Киселева.

Выборы заместителя главы муниципального образования не состоялись из-за отсутствия кворума. Фракция «Единой России» решила удалиться с заседания в полном составе и не голосовать. Их представитель Валерий Андреев объяснил, что фракции требуются «дополнительные консультации» для определения кандидата на должность заместителя.

Отметим, что у «Единой России» в местном совете большинство – 9 мест из 20. Таким образом, два из их депутата тоже поддержали коллегу из КПРФ. Коммунистам у МО «Ульянка» досталось четыре мандата, Партии Роста и «Справедливой России» - по три. Также в совет избрался один самовыдвиженец.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.