МГЕР провела пикеты против "пивнушек" в жилых домах Активисты «Молодой гвардии Единой России» провели пикеты и сбор подписей против точек продажи алкоголя на первых этажах жилых домов в нескольких районах Петербурга, сообщили представители движения. Пикеты прошли в Невском, Адмиралтейском, Пушкинском, Фрунзенском и Выборгском районах. По словам «молодогвардейцев», они намерены продолжать. Акции проходят на фоне обсуждения инициативы по ужесточению продажи алкоголя в жилых домах в Заксобрании Петербурга. Поправки были приняты в Госдуме в первом чтении. Согласно им, будет запрещено продавать алкоголь в помещениях менее 20 кв. м. Это коснется заведений общественного питания: баров, кафе, ресторанов и буфетов. ЗАКС.Ру рассказывал о том, как прошло обсуждение инициативы в петербургском парламенте. Фото: МГЕР



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