Домашнее задание от ЦИКа

Муниципальные выборы в Петербурге прошли месяц назад, но работа над ошибками всё ещё идет. В конце сентября ЦИК обязал Санкт-Петербургскую избирательную комиссию провести анализ муниципальной кампании. О том, ведется ли такая работа, председатель ГИКа Виктор Миненко сообщил только 10 октября. Он предложил не вовлеченным в эту работу членам Горизбиркома присоединиться к анализу и представить свое видение ситуации до 15 октября. В такой короткий срок провести полноценную работу вряд ли получится, считает член городского избиркома Ольга Покровская.

Долгие проводы

Прошедшие в Петербурге муниципальные выборы с самого начала сопровождались скандалами и нарушениями. По данным Санкт-Петербургской избирательной комиссии на 14 августа, к ним поступило более 2 тысяч обращений о ходе муниципальной кампании. На проведение самих выборов 8 сентября ГИК получил 181 жалобу по данным на 9 сентября.

Центральная избирательная комиссия в единый день голосования приняла 1177 жалоб из Петербурга, заявила 25 сентября глава ЦИКа Элла Памфилова. При этом всего со всей страны комиссия получила 1920 обращений. Памфилова заявила, что половина Санкт-Петербургской избирательной комиссии может написать заявление на увольнение. При этом, она отметила, что у Горизбиркома есть шанс исправиться, и поручила провести анализ муниципальной кампании в городе.

В течение двух недель после этого заявления Памфиловой, СПбИК ничего не сообщал о том, ведется ли указанная аналитическая работа. Член ГИК от партии «Яблоко» Ольга Покровская 9 октября заявила, что не имеет никакой информации по этой теме. По ее словам, она вместе с ещё тремя членами городского избиркома направила на имя главы ГИК Виктора Миненко письмо с просьбой подключить их к анализу мунвыборов, но пока никакого ответа не получила. В разговоре с ЗАКС.Ру Покровская сообщила, что вместе с ней обращение к Миненко подписали ее коллеги от Партии роста Алексей Березин, от КПРФ Николай Левшин и от «Справедливой России» Екатерина Фесик.

О своем недовольстве муниципальной кампанией в Петербурге Памфилова 10 октября рассказала и президенту России Владимиру Путину. Глава ЦИК назвала петербургские выборы «скандальными, беспрецедентными по цинизму и нарушениям».

В этот же день Горизбирком провел запланированное заседание. На совещании председатель ГИКа Миненко рассказал членам комиссии, что анализ все же проводится. Этим заняты сотрудники аппарата и члены ГИКа, которые работают на постоянной основе, пояснил глава СПбИК.

Он рассказал ЗАКС.Ру, что работа идет «бурно». При этом, пока о каких-то выводах говорить рано, считает Миненко. Окончательные результаты анализа будут обсуждать на заседании Горизбиркома не позднее 24 октября, уточнил глава ГИК.

Болевые точки

Миненко рассказал, что работа ведется по нескольким направлениям. Среди них, анализ деятельности ИКМО на выявлению нарушений закона и их квалификация для рассмотрения возможности применения мер реагирования в пределах компетенции ГИКа, анализ порядка кадрового формирования ИКМО для разработки предложения по совершенствованию этого механизма, подготовка предложения по совершенствованию закона о статусе ИКМО и возложении их полномочий на другие комиссии и прочее.

Глава ГИК предложил не задействованным в анализе мунвыборов членам городского избиркома подключиться к работе – составить свои предложения. Их надо подготовить до 15 октября, уточнил Миненко.

Такие короткие сроки возмутили представительницу «Яблока» в ГИК Покровскую. Она напомнила, что работала начальником аналитического отдела, и считает, что ее могли привлечь к анализу с самого начала.

- Мне кажется совершенно неправильным, что меня в частности в самом начале этого процесса не привлекли к этой работе. Сейчас вы предлагаете за пять дней, не видя того, что уже сделано, не видя подробно данных, которые получены или запрошены, направить вам информацию. Спасибо за такое предложение, но, мне кажется, что оно как минимум не своевременно, - заявила Покровская.

В разговоре с ЗАКС.Ру она сообщила, что все же планирует подготовить свои материалы в качестве анализа. При этом, член ГИКа не уверена, что на это у неё хватит времени.

- Конечно, что сможем, пришлем. Но, при этом, кто-то работает при помощи аппарата, а кому-то предложено работать самостоятельно. За столь короткий срок что-то сделать полноценное и очень глубокое едва ли я смогу, но что-то, безусловно, постараюсь сделать, - рассказала Покровская.

Она отметила, что хотела бы обратить внимание на категорию нарушений ИКМО и их влияние на избирательный процесс. Также Покровская намерена проанализировать причины нарушений закона избиркомами. По ее мнению, одна из причин уже ясна – способ формирования избиркомов. В них входят сотрудники администраций разного уровня, а большинство всегда у правящей партии, уточнила Покровская.

Член ГИК от «Справедливой России» Фесик рассказала ЗАКС.Ру, что занимается анализом в рамках поручения Памфиловой. Она сообщила, что разбирает исполнение решений одного из ИКМО. Какая именно это муниципальная комиссия, Фесик не уточнила. Также она добавила, что пока никаких промежуточных выводов нет. По ее словам, каждый работающий над анализом член ГИК занимается определенным направлением. Все результаты воедино соберут на общем совещании Горизбиркома, пояснила Фесик.

София Саттарова

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.