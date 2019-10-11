18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019

Новости

10:00

"Честно - устал": Пресс-конференция Зеленского длилась рекордные 14 часов

фото ЗакС политика "Честно - устал": Пресс-конференция Зеленского длилась рекордные 14 часов

Президент Украины Владимир Зеленский минувшей ночью завершил свою первую пресс-конференцию, которая прошла в Киеве и продлилась 14 часов. Глава государства осветил множество тем, в том числе львиную долю своих ответов посвятил вопросам урегулирования конфликта на юго-востоке Украины, роли Петра Порошенко, телефонных беседах с Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

"Я считаю, смотрите, я позвонил президенту Российской Федерации Владимиру Путину, у нас произошел обмен. Все звонки совершал я. С меня корона не упадет, у меня ее, слава богу, и нет, потому что я действительно хочу закончить войну", - приводит слова Зеленского РБК.

Впрочем, раскрывать какую-либо конкретику он отказался, так как публикация стенограммы беседы может повлиять на обмен заключенными и прекращение войны.

"Я верховный главнокомандующий, а не телеведущий. Тактика есть тактика, а стратегия есть стратегия. Я не должен показывать всем свои разговоры", - цитирует Зеленского "Радио.Свобода".

Также он сообщил, что не понимает, отчего между РФ и Украиной отсутствует авиасообщение, несмотря на то, что поезда ходят. "У нас, кстати, из-за этого банкротятся авиакомпании", - посетовал президент Украины.

На пресс-конференцию аккредитовались свыше 300 представителей СМИ, в том числе - несколько российских. В течение 30-40 минут политик отвечал на вопросы группы репортеров, состоящей из 7-10 человек, после чего слово давали следующей команде журналистов.

"Ответил на все. На некоторые [вопросы], вероятно, не так, как кому-то хотелось бы. Но откровенно и искренне. Честно - устал", - отчитался о мероприятии Зеленский у себя в Facebook.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
10:00 "Честно - устал": Пресс-конференция Зеленского длилась рекордные 14 часов

9:30 Российских водителей начнут проверять на хронический алкоголизм

10 октября, 21:09 Домашнее задание от ЦИКа

10 октября, 20:57 МГЕР провела пикеты против "пивнушек" в жилых домах   2

10 октября, 20:52 СМИ: Курьера Delivery Club задержали по подозрению в попытке поджечь офис "ЕР" в Самаре

10 октября, 20:24 Экопарк на Камышовой улице откроется в 2021 году

10 октября, 20:14 Муниципал: МО «Ульянка» возглавила местная эко-активистка

10 октября, 19:50 Фонд "Общественный вердикт" и его главу оштрафовали на 650 тысяч рублей

10 октября, 19:19 Фигуранту "московского дела" Губайдулину могут предъявить новое обвинение

10 октября, 18:55 Невзоров: Макаров хочет сделать из ЗакСа концентрат мракобесия и маразма, эталонный для всей страны   3

10 октября, 18:32 Активистам "Весны" Казаченко и Тишкину продлили арест

10 октября, 18:29 СК попросил Росгвардию проверить действия силовиков на акции 27 июля в Москве

10 октября, 18:10 Россиянина могут лишить родительских прав за то, что его сыновья вяжут крючком и не смотрят ТВ   2

10 октября, 17:49 Суд в очередной раз оштрафовал движение "За права человека" на 300 тысяч рублей

10 октября, 17:38 "Уходи, Владимир Владимирович, добровольно": Якутский шаман собирается в новый поход на Москву   2

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru