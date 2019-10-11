"Честно - устал": Пресс-конференция Зеленского длилась рекордные 14 часов

Президент Украины Владимир Зеленский минувшей ночью завершил свою первую пресс-конференцию, которая прошла в Киеве и продлилась 14 часов. Глава государства осветил множество тем, в том числе львиную долю своих ответов посвятил вопросам урегулирования конфликта на юго-востоке Украины, роли Петра Порошенко, телефонных беседах с Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

"Я считаю, смотрите, я позвонил президенту Российской Федерации Владимиру Путину, у нас произошел обмен. Все звонки совершал я. С меня корона не упадет, у меня ее, слава богу, и нет, потому что я действительно хочу закончить войну", - приводит слова Зеленского РБК.

Впрочем, раскрывать какую-либо конкретику он отказался, так как публикация стенограммы беседы может повлиять на обмен заключенными и прекращение войны.

"Я верховный главнокомандующий, а не телеведущий. Тактика есть тактика, а стратегия есть стратегия. Я не должен показывать всем свои разговоры", - цитирует Зеленского "Радио.Свобода".

Также он сообщил, что не понимает, отчего между РФ и Украиной отсутствует авиасообщение, несмотря на то, что поезда ходят. "У нас, кстати, из-за этого банкротятся авиакомпании", - посетовал президент Украины.

На пресс-конференцию аккредитовались свыше 300 представителей СМИ, в том числе - несколько российских. В течение 30-40 минут политик отвечал на вопросы группы репортеров, состоящей из 7-10 человек, после чего слово давали следующей команде журналистов.

"Ответил на все. На некоторые [вопросы], вероятно, не так, как кому-то хотелось бы. Но откровенно и искренне. Честно - устал", - отчитался о мероприятии Зеленский у себя в Facebook.