Адвокат Голунова попросил генпрокурора передать ФСБ материалы проверки задержавших журналиста полицейских

Представляющий интересы спецкора "Медузы" Ивана Голунова адвокат Иван Бадамшин подал жалобу на имя генерального прокурора с просьбой передать материалы проверки в отношении полицейских, задержавших журналиста, в управление "М", передает ТАСС.

"Из-за допущенной волокиты и утраты следственным органом доверия, учитывая широкий общественный резонанс преступления, расследование которого представляет особую сложность, в целях эффективного и справедливого разбирательства материал проверки сообщения о преступлении в отношении Голунова, совершенного сотрудниками УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве - Уметбаевым, Сергалиевым, Феофановым, Коноваловым и другими прошу передать для дальнейшей проверки и принятия процессуального решения в Управление „М“ ФСБ России", - написал в жалобе Бадамшин.

Обращение подано в связи с бездействием должностных лиц Главного управления по расследованию особо важных дел СК России. Голунов сообщил следователям, что полицейские необоснованно применили к нему спецсредства, били его и подбросили наркотики в его рюкзак и квартиру с целью привлечь к уголовному преследованию. Однако за несколько месяцев СК не предпринял никаких действий по расследованию информации.

Напомним, 9 октября суд отказался удовлетворять иск бывшего сотрудника УВД по ЗАО Романа Феофанова, пытавшегося восстановиться на службе после увольнения из-за дела Голунова.

Журналиста задержали в начале июня по подозрению в попытке сбыта наркотиков: при обыске полицейские достали из его рюкзака пакетики с порошкообразным веществом. Сначала Голунову отказывали в проведении необходимых экспертиз, затем, когда их наконец провели, следов употребления журналистом запрещенных веществ выявлено не было. Следствие установило, что наркотики ему подкинули при задержании.

На фоне возмущения общественности и пикетов в поддержку Голунова с корреспондента сняли обвинения. Спустя пару дней президент Владимир Путин уволил начальника УВД по ЗАО Москвы Андрея Пучкова и начальника управления по контролю за оборотом наркотиков Юрия Девяткина. Затем уволили четырех сотрудников полиции ЗАО Москвы, был наказан глава пресс-службы московской полиции Юрий Титов – за публикацию фотографий, выданных за снимки из квартиры Голунова. По некоторым данным, на уволенных сотрудников завели уголовное дело.