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10:33

Адвокат Голунова попросил генпрокурора передать ФСБ материалы проверки задержавших журналиста полицейских

фото ЗакС политика Адвокат Голунова попросил генпрокурора передать ФСБ материалы проверки задержавших журналиста полицейских

Представляющий интересы спецкора "Медузы" Ивана Голунова адвокат Иван Бадамшин подал жалобу на имя генерального прокурора с просьбой передать материалы проверки в отношении полицейских, задержавших журналиста, в управление "М", передает ТАСС.

"Из-за допущенной волокиты и утраты следственным органом доверия, учитывая широкий общественный резонанс преступления, расследование которого представляет особую сложность, в целях эффективного и справедливого разбирательства материал проверки сообщения о преступлении в отношении Голунова, совершенного сотрудниками УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве - Уметбаевым, Сергалиевым, Феофановым, Коноваловым и другими прошу передать для дальнейшей проверки и принятия процессуального решения в Управление „М“ ФСБ России", - написал в жалобе Бадамшин.

Обращение подано в связи с бездействием должностных лиц Главного управления по расследованию особо важных дел СК России. Голунов сообщил следователям, что полицейские необоснованно применили к нему спецсредства, били его и подбросили наркотики в его рюкзак и квартиру с целью привлечь к уголовному преследованию. Однако за несколько месяцев СК не предпринял никаких действий по расследованию информации.

Напомним, 9 октября суд отказался удовлетворять иск бывшего сотрудника УВД по ЗАО Романа Феофанова, пытавшегося восстановиться на службе после увольнения из-за дела Голунова.

Журналиста задержали в начале июня по подозрению в попытке сбыта наркотиков: при обыске полицейские достали из его рюкзака пакетики с порошкообразным веществом. Сначала Голунову отказывали в проведении необходимых экспертиз, затем, когда их наконец провели, следов употребления журналистом запрещенных веществ выявлено не было. Следствие установило, что наркотики ему подкинули при задержании.

На фоне возмущения общественности и пикетов в поддержку Голунова с корреспондента сняли обвинения. Спустя пару дней президент Владимир Путин уволил начальника УВД по ЗАО Москвы Андрея Пучкова и начальника управления по контролю за оборотом наркотиков Юрия Девяткина. Затем уволили четырех сотрудников полиции ЗАО Москвы, был наказан глава пресс-службы московской полиции Юрий Титов – за публикацию фотографий, выданных за снимки из квартиры Голунова. По некоторым данным, на уволенных сотрудников завели уголовное дело.

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