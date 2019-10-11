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11:02

Чтобы получить пособие, матерям придется доказать, что они действительно проводят время с ребенком

фото ЗакС политика Чтобы получить пособие, матерям придется доказать, что они действительно проводят время с ребенком

В Министерстве труда и социальной защиты разработали коррективы, согласно которым будет видоизменен принципа выплаты пособия по уходу за ребенком до полутора лет, передает РБК. Денежное обеспечение отныне будет получать тот человек, который докажет, что проводит с ребенком больше времени, чем на работе.

Поправки призваны прекратить "злоупотребления" при получении пособий. "Злоупотреблениями" в ведомстве называют то обстоятельство, что получающая его мать фактически, трудясь якобы на полставки, проводит на работе больше времени, оставляя своего ребенка на попечение, например, близкому родственнику. Такие матери пособие получать не должны, уверены в Минтруда. При этом там добавили, что семья может сменить получателя пособия, если фактически за ребенком ухаживает не мать, а кто-то другой из семьи. Аналогичной позиции относительно правил выдачи детского пособия и его "реципиента" придерживается и Верховный суд, добавили в министерстве.

На данный момент выплата пособия на ребенка не прекращается, если его получатель, находясь в отпуске по уходу за ребенком, работает неполный день или работает на дому.

Напомним, размер пособия, получаемого родителями на детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, будет увеличен с нынешних 50 до 10 тысяч рублей. С данной инициативой выступил премьер Дмитрий Медведев.

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