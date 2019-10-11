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11:33

К новому кампусу СПбГУ в Пушкине планируют запустить скоростной трамвай

фото ЗакС политика К новому кампусу СПбГУ в Пушкине планируют запустить скоростной трамвай

К новому кампусу СПбГУ, который собираются построить на бывших сельхозземлях в Пушкине, запустят выделенную скоростную линию трамвая, заявили в вузе, ссылаясь на заявление городской администрации.

"Естественно, что реализация такого крупного проекта, как строительство кампуса СПбГУ, потребует значительного развития транспортной инфраструктуры, но это также можно рассматривать как определенного рода толчок для реализации крупных инфраструктурных проектов, которые позволят обеспечить транспортную доступность не только университета, но и Пушкинского района в целом", - полагает член комитета по развитию транспортной инфраструктуры Вячеслав Петров.

Напомним, кампус в Пушкинском районе предполагает возведение научно-технологических комплексов, учебных и учебно-лабораторных корпусов, общежитий вместимостью 25 тысяч мест, конгресс-центра, бассейна, катка с искусственным льдом, крытого многофункционального физкультурно-оздоровительного комплекса и стадиона.

Добавим, окончательного решения о переезде СПбГУ в единый кампус пока не принято. Пока вуз рассматривает предложения Петербурга и Ленобласти: последний регион ранее предложил построить кампус в Гатчине.

Долгое время шли обсуждения мест, где можно разместить кампус. Среди вариантов был Курортный район, но из-за сложности передачи участка там этот вариант отложили. Участок в Пушкинском районе комиссия по землепользованию решила отдать СПбГУ в марте.

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14:11    
Очередной бред желающих навариться на этой "стройке века". Чья идея? Тот и должен нети ответственность .А петербуржцев спросили? Почему какие-то кропочевы да медведевы должны решать за петербуржцев. Это не их город , а наш.

12:59    
Правильно. Еще и здание 12 коллегий снести. Построить жилье для работников Газпрома, Ростеха, Роснефти. Квартир так 5-6.

12:11    
Неужели это, по моей оценке, преступление отечественные ненасытные осмелятся совершить, плюнув городу в лицо, изменив состав пр[цензура]ающих в центре города граждан с умных, полных жизни студентов Университета на страшно подумать кого. Кроме того, дух культуры, образовани, гармонично сочетающийся с творением Доменико Трезини заменят купчинской унылой депрессией. Очевидно, они не предполагают, что в такой атмосфере возможно развитие научного творчества. Полагаю, этим водящие рукой лица показывают Санкт-Петербуржцам их место у соответствующего предмета тюремного быта. Что есть в Европе униветситет без традиций, включающих его местоположение в исторических (несколько веков) стенах!

11:41    
Смольный бы туда переселили, и ездили бы на скоростном трамвайчике. Сволочи, ради коммерческих интересов (и сопутствующих откатов) готовы весь центр переселить в Ленобласть!

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