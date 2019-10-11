Счетная палата: В 2019 году очередь из сирот, не получивших жилья, достигла 270 тысяч человек

В Счетной палате констатировали: в РФ отсутствует единая продуманная политика по обеспечению жилплощадью детей-сирот; проблема становится каждый год всё острее. По данным мониторинга, в текущем году очередь из нуждающихся "растянулась" до 270 тысяч человек. Только за последний год она увеличилась на 12 тысяч граждан.

"Известиям" удалось ознакомиться с материалами подсчетов СП: так, по состоянию на 1 января 2019-го, насчитывалось почти 24 тысяч неисполненных судебных решений по искам выпускников детских домов, оставшихся без положенного по закону жилья. В некоторых регионах - например, Кузбассе - ждать свои "квадраты" бывшие детдомовцы могут 10-12 лет. Худшими субъектами оказалась Тува и Омская область.

Ежегодно на решение вопроса по обеспечению нуждающихся квартирами выделяется около 35 млрд рублей, однако только 7 млрд идут из федерального бюджета. В Счетной палате подсчитали, что для того, чтобы обеспечить всех жильем, необходимо не менее 200 млрд рублей.